ServiceCar - Автосервис и магазин на старте

Установка решения возможна начиная с редакции "СТАРТ" лицензии 1С Битрикс (5400 руб.). Всё будет работать как на демо версии без ограничений.На сайте уже встроен МОДУЛЬ ОПЛАТЫ яндекс деньги. Ничего настраивать не нужно,Вы просто указываете номер яндекс кошелька. (после покупки решения не забудьте поменять номер кошелька на свой).ServiceCar - Автосервис и магазин на старте - это коробочное решение для создания корпоративного сайта и интернет-магазина для фирм и индивидуальных предпринимателей, занимающихся разного рода ремонтом автомобилей: начиная от тонировки стёкол и заканчивая капитальным ремонтом + так же есть возможность заниматься продажей сопутствующих товаров и запчастей. Если Вам магазин пока не нужен, Вы его можете просто отключить в настройках и потом запустить при необходимости. Преимущества решения:- адаптирован для компьютеров, планшетов и мобильных устройств- широкие возможности каталога: подгрузка видео и документов к товару,"Купить в 1 клик, блок "С этим товаром рекомендуем" и др.- любой вариант цветовых решений дизайна и возможность отключения не нужных блоков (слева шестерёнка на демо версии) - каталог,фильтры,корзина и оформления заказа уже работает начиная с лицензии Старт. Начните продажи с минимальными затратами! - оптимизирован для SEO-продвижения: решение позволяет автоматически создавать уникальные title, description, keywords в коде сайта- встроенный калькулятор на сайте позволяет рассчитать стоимость работ, сохранить их и распечатать- встроенный МОДУЛЬ ОПЛАТЫ яндекс деньги Продающая главная страница сайта.Главная страница решения сделана таким образом, чтобы максимально увеличить покупку услуг на сайте:- Удобные формы для покупателя «Обратный звонок» и «Оставить заявку»- Главный баннер для самых важных сообщений- Лента ключевых преимуществ компании- Блок основных услуг- Последние работы и отзывы ваших клиентов Если Вы собираетесь купить решение и у Вас есть вопросы или нужна помощь в установке, напишите нам samovar-web@bk.ru и мы обязательно подскажем,так же все наши контакты, в том числе возможность "Заказать обратный звонок" Вы можете найти на сайте http://samovar-web.ruТак же мы оказываем услуги: по продвижению и оптимизации,наполнению сайта контентом,доработки,реклама в интернете и др.Многолетний опыт и штатные,сертифицированные специалисты выполнять работу качественно и в срок!

ServiceCar - Автосервис и магазин на старте от Веб-cтудия "SAMOVAR" Купить: 13 800 12 420 руб. с редакцией "Старт" с редакцией "Стандарт" с редакцией "Малый бизнес" с редакцией "Бизнес" Добавьте редакцию Онлайн-демо Акция действительна по 15 ноября 2020

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Описание

Отзывы (2)

Установка

Поддержка Описание Технические данные Опубликовано: 08.02.2018 Версия: 0.1.0 Установлено: 100 - 499 раз Подходящие редакции: «Старт», «Стандарт», «Малый бизнес», «Эксперт», «Бизнес» Адаптивность: Да Поддержка Композита: Да Совместимо с Сайты24 Нет Описание Установка решения возможна начиная с редакции "СТАРТ" лицензии 1С Битрикс (5400 руб.). Всё будет работать как на демо версии без ограничений.



На сайте уже встроен МОДУЛЬ ОПЛАТЫ яндекс деньги. Ничего настраивать не нужно,Вы просто указываете номер яндекс кошелька.

(после покупки решения не забудьте поменять номер кошелька на свой).



ServiceCar - Автосервис и магазин на старте - это коробочное решение для создания корпоративного сайта и интернет-магазина для фирм и индивидуальных предпринимателей, занимающихся разного рода ремонтом автомобилей: начиная от тонировки стёкол и заканчивая капитальным ремонтом + так же есть возможность заниматься продажей сопутствующих товаров и запчастей.



Если Вам магазин пока не нужен, Вы его можете просто отключить в настройках и потом запустить при необходимости.



Преимущества решения:

- адаптирован для компьютеров, планшетов и мобильных устройств

- широкие возможности каталога: подгрузка видео и документов к товару,"Купить в 1 клик, блок "С этим товаром рекомендуем" и др.

- любой вариант цветовых решений дизайна и возможность отключения не нужных блоков (слева шестерёнка на демо версии)











- каталог,фильтры,корзина и оформления заказа уже работает начиная с лицензии Старт. Начните продажи с минимальными затратами!













- оптимизирован для SEO-продвижения: решение позволяет автоматически создавать уникальные title, description, keywords в коде сайта

- встроенный калькулятор на сайте позволяет рассчитать стоимость работ, сохранить их и распечатать

- встроенный МОДУЛЬ ОПЛАТЫ яндекс деньги



Продающая главная страница сайта.

Главная страница решения сделана таким образом, чтобы максимально увеличить покупку услуг на сайте:

- Удобные формы для покупателя «Обратный звонок» и «Оставить заявку»

- Главный баннер для самых важных сообщений

- Лента ключевых преимуществ компании

- Блок основных услуг

- Последние работы и отзывы ваших клиентов















Если Вы собираетесь купить решение и у Вас есть вопросы или нужна помощь в установке, напишите нам "Заказать обратный звонок" Вы можете найти на сайте





Так же мы оказываем услуги: по продвижению и оптимизации,наполнению сайта контентом,доработки,реклама в интернете и др.

Многолетний опыт и штатные,сертифицированные специалисты выполнять работу качественно и в срок!





(5400 руб.). Всё будет работать как на демо версии без ограничений.На сайте уже встроенНичего настраивать не нужно,Вы просто указываете номер яндекс кошелька.(после покупки решения не забудьте поменять).- это коробочное решение для созданиядля фирм и индивидуальных предпринимателей, занимающихся разного рода ремонтом автомобилей: начиная от тонировки стёкол и заканчивая капитальным ремонтом + так же есть возможность заниматься продажей сопутствующих товаров и запчастей., Вы его можете просто отключить в настройках и потом запустить при необходимости.- адаптирован для компьютеров, планшетов и- широкие: подгрузка видео и документов к товару,"Купить в 1 клик, блок "С этим товаром рекомендуем" и др.- любой вариантдизайна и возможность отключения не нужных блоков (слева шестерёнка на демо версии)- каталог,фильтры,корзина и оформления заказа уже работает начиная с лицензии Старт. Начните продажи с минимальными затратами!- оптимизирован для SEO-продвижения: решение позволяет автоматически создавать уникальные title, description, keywords в коде сайта- встроенный калькулятор на сайте позволяет рассчитать стоимость работ, сохранить их и распечатать- встроенный МОДУЛЬ ОПЛАТЫ яндекс деньгиГлавная страница решения сделана таким образом, чтобы максимально увеличить покупку услуг на сайте:- Удобные формы для покупателя «Обратный звонок» и «Оставить заявку»- Главный баннер для самых важных сообщений- Лента ключевых преимуществ компании- Блок основных услуг- Последние работы и отзывы ваших клиентов, напишите нам samovar-web@bk.ru и мы обязательно подскажем,так же все наши контакты, в том числе возможностьВы можете найти на сайте http://samovar-web.ru по продвижению и оптимизации,наполнению сайта контентом,доработки,реклама в интернете и др.Многолетний опыт и штатные,сертифицированные специалисты выполнять работу качественно и в срок! Отзывы (2) Установка



После установки решения будет доступен мастер установки (Настройки > Настройки продукта > Список мастеров). Необходимо установить мастер и следовать инструкциям установки.



Если Вы ещё не определились с хостингом, желательно выбрать из Решение устанавливается на редакции начиная со Старта.После установки решения будет доступен мастер установки (Настройки > Настройки продукта > Список мастеров). Необходимо установить мастер и следовать инструкциям установки.Если Вы ещё не определились с хостингом, желательно выбрать из списка рекомендованных Битриксом . Залог качественной работы сайта. Удачи! Поддержка

1. Если Вы собираетесь купить решение (шаблон) и у Вас есть вопросы.

Отдел продаж: напишите нам





2. Если Вы уже купили решение (шаблон) и Вам нужна помощь.



Техподдержка решения осуществляется через форму

(необходима небольшая регистрация и мы обязательно поможем)



По каждому новому вопросу необходимо создавать новый тикет,это позволит нам равномерно распределять нагрузку на исполнителей и быстрее решить Ваш вопрос,заранее спасибо!





Что входит в бесплатную техподдержку: вопросы настройки решения, устранения найденных ошибок и недостатков решения (техподдержка не осуществляется по телефону, Skype, ICQ, Telegram,почте и другим мессенджерам)



Не входит в бесплатную техподдержку: вопросы базового администрирования и настройки CMS-системы Bitrix,обучение программированию,редактированию и наполнению сайта. Так же устранение ошибок возникших после вмешательства в изначальный код сайта.



А так же,мы как разработчики, несем ответственность только за работу и возможные ошибки исходного функционала решения. Мы не имеем возможности оказывать техподдержку по платформе 1С-Битрикс в целом и не несем ответственность за ошибки вызванные неверной настройкой Битрикса (в том числе многосайтовости), а так же ошибки связанные с настройкой вашего хостинга, VPS, VDS,серверов.



Видео уроки по наполнению и редактированию сайта



Документация 1С-Битрикс для пользователя - базовые знания по настройке и работе с платформой



Информацию по администрированию CMS-системы Bitrix - техническая документация







При каждом обращении в техподдержку, обязательно указывайте:



1. Адрес сайта

2. Данные для доступа к сайту 1С-Битрикс с правами администратора.

3. Данные для доступа к сайту по FTP.

4. Купон решения

5. Четкое описание проблемы, описание действий как вызвать проблему, по возможности скриншоты (удобная,бесплатная программа для скриншотов



Выполнение данных условий значительно ускорит обработку Вашей заявки и сократит время её исполнения! Заранее спасибо!



Поддержка осуществляется по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Скорость ответа зависит от загруженности команды и сложности вопроса, максимально составляет 1-2 рабочих дня.



Отдел продаж: напишите нам samovar-web@bk.ru и мы обязательно подскажем,так же все наши контакты Вы можете найти на сайте http://samovar-web.ru/ Техподдержка решения осуществляется через форму http://support.samovar-web.ru/ (необходима небольшая регистрация и мы обязательно поможем)По каждомунеобходимо,это позволит нам равномерно распределять нагрузку на исполнителей и быстрее решить Ваш вопрос,заранее спасибо!вопросы настройки решения, устранения найденных ошибок и недостатков решения (техподдержка не осуществляется по телефону, Skype, ICQ, Telegram,почте и другим мессенджерам)вопросы базового администрирования и настройки CMS-системы Bitrix,обучение программированию,редактированию и наполнению сайта. Так же устранение ошибок возникших после вмешательства в изначальный код сайта.А так же,мы как разработчики, несем ответственность только за работу и возможные ошибки исходного функционала решения. Мы не имеем возможности оказывать техподдержку по платформе 1С-Битрикс в целом и не несем ответственность за ошибки вызванные неверной настройкой Битрикса (в том числе многосайтовости), а так же ошибки связанные с настройкой вашего хостинга, VPS, VDS,серверов.- базовые знания по настройке и работе с платформой- техническая документацияПри каждом обращении в техподдержку, обязательно указывайте:1. Адрес сайта2. Данные для доступа к сайту 1С-Битрикс с правами администратора.3. Данные для доступа к сайту по FTP.4. Купон решения5. Четкое описание проблемы, описание действий как вызвать проблему, по возможности скриншоты (удобная,бесплатная программа для скриншотов http://joxi.ru/download/ ).Выполнение данных условий значительно ускорит обработку Вашей заявки и сократит время её исполнения! Заранее спасибо!Поддержка осуществляется по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Скорость ответа зависит от загруженности команды и сложности вопроса, максимально составляет 1-2 рабочих дня. Лицензионное соглашение

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