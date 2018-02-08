Корзина 0
Каталог решений
Решения-Готовые сайты

Покупка продления купона

Продолжительность:
Общая сумма:
0 руб.
Ваш запрос успешно отправлен!

Я согласен с условиями активации продлений
Продлить
Продолжить покупки

ServiceCar - Автосервис и магазин на старте

Установка решения возможна начиная с редакции "СТАРТ" лицензии 1С Битрикс (5400 руб.). Всё будет работать как на демо версии без ограничений.На сайте уже встроен МОДУЛЬ ОПЛАТЫ яндекс деньги. Ничего настраивать не нужно,Вы просто указываете номер яндекс кошелька. (после покупки решения не забудьте поменять номер кошелька на свой).ServiceCar - Автосервис и магазин на старте - это коробочное решение для создания корпоративного сайта и интернет-магазина для фирм и индивидуальных предпринимателей, занимающихся разного рода ремонтом автомобилей: начиная от тонировки стёкол и заканчивая капитальным ремонтом + так же есть возможность заниматься продажей сопутствующих товаров и запчастей. Если Вам магазин пока не нужен, Вы его можете просто отключить в настройках и потом запустить при необходимости. Преимущества решения:- адаптирован для компьютеров, планшетов и мобильных устройств- широкие возможности каталога: подгрузка видео и документов к товару,"Купить в 1 клик, блок "С этим товаром рекомендуем" и др.- любой вариант цветовых решений дизайна и возможность отключения не нужных блоков (слева шестерёнка на демо версии)                                                              - каталог,фильтры,корзина и оформления заказа уже работает начиная с лицензии Старт. Начните продажи с минимальными затратами!                                                         - оптимизирован для SEO-продвижения: решение позволяет автоматически создавать уникальные title, description, keywords в коде сайта- встроенный калькулятор на сайте позволяет рассчитать стоимость работ, сохранить их и распечатать-  встроенный МОДУЛЬ ОПЛАТЫ яндекс деньги            Продающая главная страница сайта.Главная страница решения сделана таким образом, чтобы максимально увеличить покупку услуг на сайте:- Удобные формы для покупателя «Обратный звонок» и «Оставить заявку»- Главный баннер для самых важных сообщений- Лента ключевых преимуществ компании- Блок основных услуг- Последние работы и отзывы ваших клиентов              Если Вы собираетесь купить решение и у Вас есть вопросы или нужна помощь в установке, напишите нам  samovar-web@bk.ru и мы обязательно подскажем,так же все наши контакты, в том числе возможность "Заказать обратный звонок" Вы можете найти на сайте http://samovar-web.ruТак же мы оказываем услуги: по продвижению и оптимизации,наполнению сайта контентом,доработки,реклама в интернете и др.Многолетний опыт и штатные,сертифицированные специалисты выполнять работу качественно и в срок!

ServiceCar - Автосервис и магазин на старте

ServiceCar - Автосервис и магазин на старте

от Веб-cтудия "SAMOVAR"
Купить: 13 800 12 420 руб.
Онлайн-демо
Акция действительна по 15 ноября 2020
Скриншоты
Описание

Технические данные

Опубликовано:
08.02.2018
Версия:
0.1.0
Установлено:
100 - 499 раз
Подходящие редакции:
«Старт», «Стандарт», «Малый бизнес», «Эксперт», «Бизнес»
Адаптивность:
Да
Поддержка Композита:
Да
Совместимо с Сайты24
Нет

Описание

Установка решения возможна начиная с редакции "СТАРТ" лицензии 1С Битрикс (5400 руб.). Всё будет работать как на демо версии без ограничений.

На сайте уже встроен МОДУЛЬ ОПЛАТЫ яндекс деньги. Ничего настраивать не нужно,Вы просто указываете номер яндекс кошелька.
(после покупки решения не забудьте поменять номер кошелька на свой).

ServiceCar - Автосервис и магазин на старте - это коробочное решение для создания корпоративного сайта и интернет-магазина для фирм и индивидуальных предпринимателей, занимающихся разного рода ремонтом автомобилей: начиная от тонировки стёкол и заканчивая капитальным ремонтом + так же есть возможность заниматься продажей сопутствующих товаров и запчастей.

Если Вам магазин пока не нужен, Вы его можете просто отключить в настройках и потом запустить при необходимости.

Преимущества решения:
- адаптирован для компьютеров, планшетов и мобильных устройств
- широкие возможности каталога: подгрузка видео и документов к товару,"Купить в 1 клик, блок "С этим товаром рекомендуем" и др.
- любой вариант цветовых решений дизайна и возможность отключения не нужных блоков (слева шестерёнка на демо версии)

                                                             




- каталог,фильтры,корзина и оформления заказа уже работает начиная с лицензии Старт. Начните продажи с минимальными затратами!


                       

                               



- оптимизирован для SEO-продвижения: решение позволяет автоматически создавать уникальные title, description, keywords в коде сайта
- встроенный калькулятор на сайте позволяет рассчитать стоимость работ, сохранить их и распечатать
-  встроенный МОДУЛЬ ОПЛАТЫ яндекс деньги
           

Продающая главная страница сайта.
Главная страница решения сделана таким образом, чтобы максимально увеличить покупку услуг на сайте:
- Удобные формы для покупателя «Обратный звонок» и «Оставить заявку»
- Главный баннер для самых важных сообщений
- Лента ключевых преимуществ компании
- Блок основных услуг
- Последние работы и отзывы ваших клиентов


             





Если Вы собираетесь купить решение и у Вас есть вопросы или нужна помощь в установке, напишите нам  samovar-web@bk.ru и мы обязательно подскажем,так же все наши контакты, в том числе возможность "Заказать обратный звонок" Вы можете найти на сайте http://samovar-web.ru


Так же мы оказываем услуги: по продвижению и оптимизации,наполнению сайта контентом,доработки,реклама в интернете и др.
Многолетний опыт и штатные,сертифицированные специалисты выполнять работу качественно и в срок!


Отзывы (2)
Обсуждения (22)
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв или задать вопрос разработчику.
1 - 5 из 22
Назад12...5Вперед
Установка
Решение устанавливается на редакции начиная со Старта.

После установки решения будет доступен мастер установки (Настройки > Настройки продукта > Список мастеров). Необходимо установить мастер и следовать инструкциям установки.

Если Вы ещё не определились с хостингом, желательно выбрать из списка  рекомендованных Битриксом. Залог качественной работы сайта. Удачи!
Поддержка

1. Если Вы собираетесь купить решение (шаблон) и у Вас есть вопросы.
Отдел продаж: напишите нам  samovar-web@bk.ru и мы обязательно подскажем,так же все наши контакты Вы можете найти на сайте http://samovar-web.ru/


2. Если Вы уже купили решение (шаблон) и Вам нужна помощь.

Техподдержка решения осуществляется через форму http://support.samovar-web.ru/
(необходима небольшая регистрация и мы обязательно поможем)

По каждому новому вопросу необходимо создавать новый тикет,это позволит нам равномерно распределять нагрузку на исполнителей и быстрее решить Ваш вопрос,заранее спасибо!


Что входит в бесплатную техподдержку: вопросы настройки решения, устранения найденных ошибок и недостатков решения (техподдержка не осуществляется по телефону, Skype, ICQ, Telegram,почте и другим мессенджерам)

Не входит в бесплатную техподдержку: вопросы базового администрирования и настройки CMS-системы Bitrix,обучение программированию,редактированию и наполнению сайта. Так же устранение ошибок возникших после вмешательства в изначальный код сайта.

А так же,мы как разработчики, несем ответственность только за работу и возможные ошибки исходного функционала решения. Мы не имеем возможности оказывать техподдержку по платформе 1С-Битрикс в целом и не несем ответственность за ошибки вызванные неверной настройкой Битрикса (в том числе многосайтовости), а так же ошибки связанные с настройкой вашего хостинга, VPS, VDS,серверов.

Видео уроки по наполнению и редактированию сайта

Документация 1С-Битрикс для пользователя - базовые знания по настройке и работе с платформой

Информацию по администрированию CMS-системы Bitrix - техническая документация



При каждом обращении в техподдержку, обязательно указывайте:

1.     Адрес сайта
2.     Данные для доступа к сайту 1С-Битрикс с правами администратора.
3.     Данные для доступа к сайту по FTP.
4.     Купон решения
5.     Четкое описание проблемы, описание действий как вызвать проблему, по возможности скриншоты (удобная,бесплатная программа для скриншотов http://joxi.ru/download/ ).

Выполнение данных условий значительно ускорит обработку Вашей заявки и сократит время её исполнения! Заранее спасибо!

Поддержка осуществляется по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Скорость ответа зависит от загруженности команды и сложности вопроса, максимально составляет 1-2 рабочих дня.  

       

Лицензионное соглашение

Другие решения разработчика

Florist: доставка цветов,подарков,магазин цветы на Старте Florist: доставка цветов,подарков,магазин цветы на Старте 16 000 руб. 9 600 руб.
Fresh: интернет-магазин продуктов питания,фермерские продукты и др. Fresh: интернет-магазин продуктов питания,фермерские продукты и др. 13 800 руб.
Завод.PRO - производство и продажа стройматериалов,оборудования,техники и др. Завод.PRO - производство и продажа стройматериалов,оборудования,техники и др. 8 900 руб. 5 340 руб.
Digital-агентство,веб-студия с магазином Digital-агентство,веб-студия с магазином 13 800 руб.
Клик - документооборот и техподдержка Клик - документооборот и техподдержка 13 800 руб.
Firma.pro: компания и магазин с корзиной на Старте Firma.pro: компания и магазин с корзиной на Старте 13 800 руб.
Business-buy: компания и магазин с корзиной на Старте Business-buy: компания и магазин с корзиной на Старте 13 800 руб. 2
FirmPro: Бизнес услуги. Бухгалтер, юрист, аудитор и др. FirmPro: Бизнес услуги. Бухгалтер, юрист, аудитор и др. 8 900 руб. 5 340 руб.
SMARKET: Универсальный интернет-магазин для всех товаров SMARKET: Универсальный интернет-магазин для всех товаров 13 800 руб. 9 660 руб. 2
Lavka - магазин доставки еды:пицца,суши и др. Lavka - магазин доставки еды:пицца,суши и др. 13 800 руб. 12 420 руб. 1
Market.pro: универсальный магазин с корзиной на Старте Market.pro: универсальный магазин с корзиной на Старте 13 800 руб. 9 660 руб.
Сайт отеля,гостиница,база отдыха,хостел и др. Адаптивный Сайт отеля,гостиница,база отдыха,хостел и др. Адаптивный 7 800 руб. 6 240 руб. 1
Rem-S: Ремонт и стройка Rem-S: Ремонт и стройка 8 900 руб. 5 340 руб. 2
Smarket - электроинструмент, ремонт, всё для авто и др. Smarket - электроинструмент, ремонт, всё для авто и др. 8 900 руб. 2
Компания и магазин с корзиной на Старте Компания и магазин с корзиной на Старте 13 800 руб.
Good.Food - магазин доставки еды, суши, пиццы с корзиной и оплатой на Старте Good.Food - магазин доставки еды, суши, пиццы с корзиной и оплатой на Старте 27 000 руб. 13 500 руб. 2
Сайт отеля,гостиница,база отдыха с модулем бронирования Сайт отеля,гостиница,база отдыха с модулем бронирования 8 800 руб. 7 040 руб. 3
Бизнес услуги: бухгалтер, юрист, аудитор и др. Адаптивный Бизнес услуги: бухгалтер, юрист, аудитор и др. Адаптивный 4 900 руб. 5
Ремонт,стройка с каталогом и корзиной. Адаптивный Ремонт,стройка с каталогом и корзиной. Адаптивный 13 800 руб. 9 660 руб. 4
Агентство недвижимости с кабинетом риелтора Агентство недвижимости с кабинетом риелтора 13 800 руб. 12 420 руб. 10
Автосервис,шиномонтаж,тонировка и др. Адаптивный. Автосервис,шиномонтаж,тонировка и др. Адаптивный. 8 900 руб. 5 340 руб. 4
еще 17 решений

Решение добавлено в корзину

Перейдите в корзину и оформите заказ или продолжите покупки
Перейти в корзину
Продолжить покупки

Готовые решения

О маркетплейсе

Для разработчиков

8-800-250-1860
Контакты
Карта сайта
Политика конфиденциальности
1С-Битрикс http://www.1c-bitrix.ru Бесплатная линия 8-800-250-18-60 Мы работаем с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Офис в Москве +7 (495) 229-14-41 Офис в Москве 127287 Россия Московская область Москва 2-я Хуторская улица дом 38А строение 9 Офис в Калининграде +7 (4012) 51-05-64 Офис в Калининграде 236001 Россия Калининградская область Калининград Московский проспект 261 Телефон в Киеве +3 (8044)221-55-33 Офис в Киеве 01033 Украина Калининградская область Киев улица Шота Руставели 39/41 офис 1507

© 2001-2020 «Битрикс», «1С-Битрикс». Работает на 1С-Битрикс: Управление сайтом. 16+